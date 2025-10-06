Un gruppo di giovani allevatori italiani, provenienti da diverse regioni del Paese, ha partecipato a un viaggio formativo negli Stati Uniti in occasione del World Dairy Expo di Madison, la più grande e prestigiosa mostra al mondo dedicata ai bovini da latte. L’iniziativa è stata organizzata da ANAFIBJ, l’Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana che ha la sua sede lungo la via Bergamo, tra Cremona e Castelverde.

Il programma ha offerto ai partecipanti visite a importanti aziende agricole del Wisconsin e dell’Ohio, regioni simbolo dell’allevamento da latte statunitense. Gli allevatori italiani hanno potuto osservare da vicino le più avanzate tecniche di gestione delle mandrie, le strategie di selezione genetica e le tecnologie applicate alla zootecnia moderna, confrontandosi direttamente con colleghi e tecnici americani.

Oltre alla partecipazione al World Dairy Expo, evento che ogni anno richiama migliaia di operatori del settore da tutto il mondo, il viaggio ha previsto anche momenti di scoperta culturale. Il gruppo ha infatti visitato la città di Chicago.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa di crescita professionale e personale per i giovani allevatori: con questo viaggio, ANAFIBJ conferma il proprio impegno nel promuovere la formazione, l’apertura internazionale e la crescita delle nuove generazioni di allevatori, favorendo il confronto con i migliori modelli produttivi a livello mondiale.

