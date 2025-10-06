Da Porto a Santiago de Compostela, passo dopo passo, per un sogno che va oltre il traguardo. La cremonese Nadia Zignani è in cammino lungo il percorso portoghese del celebre Cammino di Santiago, con un obiettivo che unisce sport, solidarietà e cuore per sostenere il progetto UP-PARTAMENTO del Gruppo Up di Cremona e Piacenza, che accompagna famiglie e ragazzi con sindrome di Down.

Il progetto mira a creare un appartamento dove i ragazzi possano sperimentare la vita quotidiana, cucinare, gestire la casa, fare esperienze di autonomia e imparare a diventare indipendenti. Un passo fondamentale verso la crescita personale, l’autostima e l’inclusione reale.

Per sostenere l’iniziativa, Nadia ha scelto di mettere in cammino anche chi la segue, attraverso l’acquisto di una maglietta tecnica, disponibile nei modelli uomo e donna, con lo slogan che riassume lo spirito del viaggio: “Walk, Breathe, Love & Repeat”. L’offerta minima è di 20 euro e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione.

“Ho deciso di legare questo cammino a un progetto al quale tengo molto — racconta Nadia in uno dei video pubblicati sui social —. Il Gruppo Up offre ai ragazzi con la sindrome di Down la possibilità di vivere le prime esperienze abitative e di rendersi indipendenti. Una cosa molto importante per loro. Vi chiedo di sostenermi acquistando le magliette: un piccolo gesto può fare tanto”.

Tappa dopo tappa, Nadia condivide le emozioni e la fatica del viaggio. Nei primi giorni è passata dal Cammino della Costa al Cammino Centrale, attraversando borghi e sentieri immersi nella natura, tra il sole del Portogallo e la voglia di arrivare: “Mi mancano ancora tanti chilometri, ma il pensiero di chi mi sostiene e dei ragazzi del Gruppo Up mi dà la forza di andare avanti”, racconta con il sorriso.

Chi vuole unirsi al progetto può farlo seguendo Nadia sui social e prenotando la maglietta sul suo profilo Instagram.

Cristina Coppola

