6 Ott 2025 Arriva la prima superluna del 2025
Il 7 ottobre l'evento spettacolare
6 Ott 2025 Conferenze "Gli ex dell'Aselli"
Il 10 ottobre in Sala Puerari
6 Ott 2025 Juliette: 6 anni fa il "pestaggio"
Ma i testimoni fanno "scena muta"
6 Ott 2025 Caritas Cremonese, raccolti già
30mila euro per la Terra Santa
6 Ott 2025 La Virgilio ripulisce il centro:
raccolti 30 chili di rifiuti
Intimidazioni a Filiis Palermo, Camilleri “Clima di preoccupazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “In città ravvisiamo un clima di preoccupazione. Veniamo contattati da tutte le parti: social, messaggi, telefonate, mail. Siamo partiti con segnalazioni di disservizi e degrado, con l’obiettivo di fare da tramite tra istituzioni e cittadini: mandavamo segnalazioni su rifiuti, erbacce, buche stradali e problemi di ordine pubblico, più recentemente abbiamo anche aiutato una famiglia il cui figlio disabile è privo di assistenza igienico-sanitaria. Ho fondato Filiis Palermo proprio perché non voglio andare via da questa città: molti giovani scappano, cosa che non giudico, ma io credo in questa città”. Lo ha detto all’Italpress Domenico Camilleri, presidente dell’associazione Filiis Palermo. Camilleri lancia una richiesta ben precisa al Sindaco ed al Prefetto: incontrarsi a un tavolo per discutere insieme dei problemi del territorio e individuare le vie per risolverli. xd8/vbo/mca2

