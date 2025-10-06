La liuteria cremonese protagonista all’Esposizione Universale 2025 di Osaka in Giappone: questa settimana sono previste una serie di iniziative realizzate nel Padiglione Italia dell’Expo, per il progetto sostenuto da Regione Lombardia e organizzato dal Comune di Cremona che coinvolge anche l’Istituto Stradivari con la Scuola Internazionale di Liuteria e Casa Stradivari.

Il violinista Fabrizio von Arx e il pianista Antonio Valentino hanno offerto al pubblico un’esecuzione musicale intensa, facendo apprezzare l’incantevole suono di uno strumento Stradivari.

Nello Spazio Lombardia all’interno del sito espositivo, i visitatori possono vivere un’esperienza immersiva con il video dedicato alle 12 province lombarde che mostra le eccellenze del territorio inclusa la liuteria della città del Torrazzo. Nei prossimi giorni il governatore Attilio Fontana arriverà a Tokyo per incontri istituzionali, poi raggiungerà la delegazione regionale all’Expo.

