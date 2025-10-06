//EVENTO VIDEO STARTER

Ultime News

6 Ott 2025 Trasporto pubblico, revisione in
vista. Nuovi "mini" bus per centro
6 Ott 2025 Cimitero, programmata
estumulazione di 303 salme
6 Ott 2025 Prevenzione oncologica
Open day di Apom e Holis
6 Ott 2025 Ottobre Missionario, l'esperienza
in Mozambico di Diego Pedrini
6 Ott 2025 I giovani allevatori negli States:
viaggio memorabile con ANAFIBJ
Video Pillole

Maxi operazione contro il narcotraffico, 71 misure cautelari

CAGLIARI (ITALPRESS) – È in corso una vasta operazione contro il narcotraffico internazionale condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari in diverse regioni italiane. I militari dell’Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, stanno eseguendo 71 provvedimenti emessi a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. L’operazione denominata “Termine”, interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre quattrocento Carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti, oltre allo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, ai Nuclei Cinofili dell’Arma e all’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.

tvi/mca3
(Fonte Video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...