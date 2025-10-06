Roma, Patanè “Sharing Mobility fondamentale per trasporto collettivo”





ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo per le grandi città è di trasformarle da autocentriche in città che utilizzano l’intermodalità per gli spostamenti”, ha dichiarato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “L’unica soluzione è di prendere il trasporto pubblico come spina dorsale degli spostamenti e avere la sharing mobility e la ciclabilità per quelli del primo e ultimo miglio. Parliamo di un viaggio ‘door to door’, da casa fino al lavoro, allo studio e ai servizi”, dunque, “la sharing mobility diventa un pezzo fondamentale del trasporto collettivo”, ha aggiunto l’Assessore a margine della 9ª Conferenza Nazionale della Sharing Mobility, organizzata in Campidoglio. “Abbiamo sempre garantito la consultazione. Il Grab ha avuto nove anni di gestazione ed è nato dalle associazioni e dai cittadini con il progetto fatto dalla Sapienza e poi verificato da Roma Servizi per la Mobilità”, ha dichiarato, riguardo ai malumori per i lavori dedicati alle ciclabili come su Via Guido Reni e Via Panama. “Solo nel 2022 sono stati fatti sette incontri sul territorio per descrivere il Grab. Se c’è bisogno di un supplemento di partecipazione di lavoro, come abbiamo fatto con le associazioni di via Panama, raggiungendo dieci soluzioni correttive. E su via Guido Reni”, dove Patanè ha spiegato che sarebbero stati tolti “276 posti auto, ridotti a 123. Siamo sempre disposti, ma le ciclabili si devono fare, perché abbiamo un numero infimo in città di chilometri di ciclabili: su 8.000 km di strade, abbiamo 348 chilometri di ciclabili, raggiunti con la giunta Gualtieri. È un numero bassissimo. Dobbiamo raggiungere almeno 500 chilometri di ciclabili e poi ragionare su tutta la viabilità principale”. xl5/trl/mca3

