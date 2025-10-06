//EVENTO VIDEO STARTER

Ultime News

6 Ott 2025 AI, il 9 ottobre seminario
al Politecnico con Fabio Santini
6 Ott 2025 Versa candeggina nella piscina
dei bimbi: inchiodata dal video
6 Ott 2025 A trent'anni dalla scomparsa,
il Ghisleri ricorda Stefano Villa
6 Ott 2025 Gare d'appalto, il Comune affida
consulenza a società esterna
6 Ott 2025 Pattinaggio sincronizzato, donazione
di Zonta al Monza Precision Team
Video Pillole

Sharing Mobility, Gualtieri “Roma prima in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “È una realtà in crescita soprattutto grazie ad alcune riforme che abbiamo introdotto”, ha affermato riguardo alla sharing mobility il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, da “considerare come parte integrante del trasporto pubblico nell’aiutare i cittadini a muoversi meglio in una città grande”. Gualtieri, intervenuto in Campidoglio alla 9ª Conferenza Nazionale della Sharing Mobility ha aggiunto: “C’è molto da fare ma i numeri ci stanno incoraggiando, perché abbiamo superato Milano. Siamo i primi in Italia, con 14 milioni di utilizzi nel 2024. Quest’anno stiamo crescendo ancora. Lavoriamo per una città più accessibile in cui sia più semplice muoversi. Questo richiede tanto lavoro da parte delle istituzioni, ma cerchiamo anche un maggiore sostegno da parte del governo”. xl5/trl/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...