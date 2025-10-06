Sharing Mobility, Gualtieri “Roma prima in Italia”





ROMA (ITALPRESS) – “È una realtà in crescita soprattutto grazie ad alcune riforme che abbiamo introdotto”, ha affermato riguardo alla sharing mobility il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, da “considerare come parte integrante del trasporto pubblico nell’aiutare i cittadini a muoversi meglio in una città grande”. Gualtieri, intervenuto in Campidoglio alla 9ª Conferenza Nazionale della Sharing Mobility ha aggiunto: “C’è molto da fare ma i numeri ci stanno incoraggiando, perché abbiamo superato Milano. Siamo i primi in Italia, con 14 milioni di utilizzi nel 2024. Quest’anno stiamo crescendo ancora. Lavoriamo per una città più accessibile in cui sia più semplice muoversi. Questo richiede tanto lavoro da parte delle istituzioni, ma cerchiamo anche un maggiore sostegno da parte del governo”. xl5/trl/mca3

