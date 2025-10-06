//EVENTO VIDEO STARTER

6 Ott 2025 Arriva la prima superluna del 2025
Il 7 ottobre l'evento spettacolare
6 Ott 2025 Conferenze "Gli ex dell'Aselli"
Il 10 ottobre in Sala Puerari
6 Ott 2025 Juliette: 6 anni fa il "pestaggio"
Ma i testimoni fanno "scena muta"
6 Ott 2025 Caritas Cremonese, raccolti già
30mila euro per la Terra Santa
6 Ott 2025 La Virgilio ripulisce il centro:
raccolti 30 chili di rifiuti
Tg News – 6/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Regionali Calabria, verso vittoria larga di Occhiuto
– In Francia si dimette premier Lecornu a tempo di record
– Negoziati di pace a Sharm, stasera primo round
– Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito da taser
– A Formentera uccisa 45enne di Bra, fermato il compagno italiano
– Vaticano, Papa Leone toglie allo Ior investimenti in esclusiva
– Cresce reddito disponibile italiani ma ampio divario ricchi-poveri
– Vinitaly Chicago, Lollobrigida “Spazi di crescita enormi”
– Previsioni 3B Meteo 7 Ottobre
