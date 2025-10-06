Video Pillole
Tg News – 6/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Regionali Calabria, verso vittoria larga di Occhiuto
– In Francia si dimette premier Lecornu a tempo di record
– Negoziati di pace a Sharm, stasera primo round
– Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito da taser
– A Formentera uccisa 45enne di Bra, fermato il compagno italiano
– Vaticano, Papa Leone toglie allo Ior investimenti in esclusiva
– Cresce reddito disponibile italiani ma ampio divario ricchi-poveri
– Vinitaly Chicago, Lollobrigida “Spazi di crescita enormi”
– Previsioni 3B Meteo 7 Ottobre
gsl
– Regionali Calabria, verso vittoria larga di Occhiuto
– In Francia si dimette premier Lecornu a tempo di record
– Negoziati di pace a Sharm, stasera primo round
– Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito da taser
– A Formentera uccisa 45enne di Bra, fermato il compagno italiano
– Vaticano, Papa Leone toglie allo Ior investimenti in esclusiva
– Cresce reddito disponibile italiani ma ampio divario ricchi-poveri
– Vinitaly Chicago, Lollobrigida “Spazi di crescita enormi”
– Previsioni 3B Meteo 7 Ottobre
gsl
© Riproduzione riservata