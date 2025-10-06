//EVENTO VIDEO STARTER

6 Ott 2025 Arriva la prima superluna del 2025
Il 7 ottobre l'evento spettacolare
6 Ott 2025 Conferenze "Gli ex dell'Aselli"
Il 10 ottobre in Sala Puerari
6 Ott 2025 Juliette: 6 anni fa il "pestaggio"
Ma i testimoni fanno "scena muta"
6 Ott 2025 Caritas Cremonese, raccolti già
30mila euro per la Terra Santa
6 Ott 2025 La Virgilio ripulisce il centro:
raccolti 30 chili di rifiuti
Tg Sport – 6/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan sbaglia e non passa con la Juve, sorriso Napoli
– Roma vincente e prima, poker Bologna col Pisa
– Russell vince a Singapore, Aldeguer in Moto Gp in Indonesia
– Sinner si ritira a Shanghai, Musetti vince il derby con Darderi
– La Barba al Palo – Gattuso portaci ai Mondiali
