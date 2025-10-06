//EVENTO VIDEO STARTER

Ultime News

6 Ott 2025 Arte e solidarietà in scena
al Monteverdi con “Voci Sorelle”
6 Ott 2025 La Filarmonica Manna inaugura la
terza edizione di “A Tastar Corde”
6 Ott 2025 Carcere, incontro tra sindacati
e capo dipartimento
6 Ott 2025 Manutenzioni e sicurezza a Cava
Raffica di richieste da Forza Italia
6 Ott 2025 Trasporto pubblico, revisione in
vista. Nuovi "mini" bus per centro
Video Pillole

Vinitaly.USA, Zoppas “Il vino italiano protagonista a Chicago”

CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È un momento particolare, lo sappiamo, perché c’è la questione dei dazi. Però nel frattempo c’è un fermento, ci sono molti buyer, molti giornalisti, molti stakeholders del mondo del vino e soprattutto produttori”. Lo ha detto il presidente di Ice, Matteo Zoppas, in occasione dell’inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago.
xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
