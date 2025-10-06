Vinitaly.USA, Zoppas “Il vino italiano protagonista a Chicago”





CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È un momento particolare, lo sappiamo, perché c’è la questione dei dazi. Però nel frattempo c’è un fermento, ci sono molti buyer, molti giornalisti, molti stakeholders del mondo del vino e soprattutto produttori”. Lo ha detto il presidente di Ice, Matteo Zoppas, in occasione dell’inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago.

(video e intervista di Stefano Vaccara)

