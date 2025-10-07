Ultime News

7 Ott 2025 Camminare su un filo di seta,
riparte la rassegna del Politecnico
7 Ott 2025 52 studenti del Torriani nel
West Sussex per studio e non solo
7 Ott 2025 L'Opera si rivela, incontro alla
scoperta dell'Elisir d'amore
7 Ott 2025 Ottobre rosa, Ventura: "Prevenzione
strumento di tutela della salute"
7 Ott 2025 Giornata mondiale della vista,
controlli oculistici gratuiti
Gli studenti delle quarte dell'IIS Torriani

A Worthing, west Sussex, splendida località balneare georgiana, 52 studenti delle quarte dell’IIS Torriani stanno trascorrendo la settimana più attesa dell’anno scolastico: la UK week.

Le famiglie ospitanti hanno accolto i ragazzi che frequentano le lezioni di lingua presso la CES school. Gli studenti sono stati molto apprezzati per l’educazione e l’atteggiamento collaborativo.

L’orientation tour del primo pomeriggio inglese ha completato l’accoglienza: ora li aspetta una settimana di escursioni, gite, esperienze in L2.

