Chicago si divide sull’intervento della Guardia nazionale
CHICAGO (ITALPRESS) – Nel centro di Chicago, tra i tavolini del Riverwalk e il vento ancora caldo che arriva dal lago Michigan, l’atmosfera sembra tranquilla. Troppo tranquilla. Eppure, a poche ore dall’ordine del presidente Donald Trump di inviare 400 uomini della Guardia Nazionale dal Texas all’Illinois la città appare calma, almeno nella zona di downtown. Mentre il governatore democratico J.B. Pritzker parla di “un’invasione incostituzionale”, la Casa Bianca insiste. Si tratta – afferma – di “proteggere i federali dell’ICE che arrestano gli immigrati illegali e di mantenere l’ordine”.
