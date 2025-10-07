Ultime News

7 Ott 2025 Torna Vanitas' Market, nel fine
settimana la 32ª edizione
7 Ott 2025 Castelleone, l'associazione reduci
festeggia il secolo con una mostra
7 Ott 2025 Biblioteca Statale di Cremona,
ecco la rinnovata sala ragazzi
7 Ott 2025 Incidente tra La Villa e Caorso,
tratto chiuso. Un ferito e code
7 Ott 2025 Zanacchi: "Largo Moreni verso
l'apertura, attesa per via Bergamo"
Chicago si divide sull’intervento della Guardia nazionale

CHICAGO (ITALPRESS) – Nel centro di Chicago, tra i tavolini del Riverwalk e il vento ancora caldo che arriva dal lago Michigan, l’atmosfera sembra tranquilla. Troppo tranquilla. Eppure, a poche ore dall’ordine del presidente Donald Trump di inviare 400 uomini della Guardia Nazionale dal Texas all’Illinois la città appare calma, almeno nella zona di downtown. Mentre il governatore democratico J.B. Pritzker parla di “un’invasione incostituzionale”, la Casa Bianca insiste. Si tratta – afferma – di “proteggere i federali dell’ICE che arrestano gli immigrati illegali e di mantenere l’ordine”.
