Cingolani “Come Paese dobbiamo tutelare il futuro dei nostri figli”





ROMA (ITALPRESS) – “È stato, purtroppo, un segnale fortissimo vedere pacifisti armati che hanno distrutto le macchine dei nostri dipendenti e hanno scritto Cingolani o anche altri nomi con la vernice sui cancelli”. Lo ha detto, in occasione dell’inaugurazione dello Space Smart Factory di Thales Alenia Space, a Roma, l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, facendo riferimento alle proteste per la Palestina che hanno coinvolto il suo gruppo. “Dobbiamo mantenere il giusto profilo”, e cioè ha spiegato Cingolani “di produrre lavoro, costruire uno spazio sicuro per l’Italia e per l’Europa. Non cedere ovviamente alla prepotenza, ma nello stesso tempo, pacatamente, spiegare che purtroppo la difesa ha un costo ed esisteranno sempre degli invasori. Come Paese dobbiamo tutelare il futuro dei nostri figli. Il futuro è dato in comodato non è nostro e abbiamo il dovere di proteggerlo”. xl5/vbo/mca1

© Riproduzione riservata