La sezione cremonese dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, come negli scorsi anni, organizza la cerimonia per ricordare l’81° anniversario della morte (13 Ottobre 1944) del partigiano Alfredo di Dio ed il sacrificio di altri Partigiani Cristiani, sepolti presso il Cimitero di Cremona.

La cerimonia si svolgerà venerdì 24 ottobre, alle ore 10, presso il Cimitero Monumentale di Cremona, con inizio presso la cappella funeraria che accoglie le spoglie dei partigiani Alfredo e Antonio di Dio Emma; in seguito ci si sposterà alla cappella dove sono presenti, insieme ad altri partigiani, i partigiani cristiani Carlo Gilberti e Renzo Gastaldi e successivamente presso la tomba del partigiano Ottorino Rizzi (già anche Sindaco di Cremona).

I partecipanti possono ritrovarsi all’ingresso principale del Cimitero Monumentale alle ore 9:50 per poi spostarsi alla cappella dei fratelli Di Dio, dove avrà inizio la cerimonia.

L’Associazione Partigiani Cristiani di Cremona desidera condividere questa occasione di memoria, che si fa viva e presente nella Storia di oggi, con le Autorità Civili Locali, con l’ANPI e le altre Associazioni combattentistiche e con i propri associati.

