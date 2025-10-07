L’unico offerente del bando chiuso qualche giorno fa per l’acquisto dell’ex caserma La Marmora, in pieno centro storico a Cremona, è stata Aem Spa, la partecipata del Comune di Cremona. L’affitto era ormai scaduto e da qui era nata l’idea, avallata dal sindaco di Cremona Andrea Virgilio, di procedere all’acquisto.

La Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’immobile, ha proceduto alla pubblicazione del bando di vendita dopo la manifestazione di interesse di Aem che, acquistando l’immobile, avrà un parcheggio in centro storico in una posizione strategica.

In questo modo consoliderà ulteriormente il proprio ruolo di gestore dei parcheggi cittadini, dopo l’acquisizione di qualche anno fa dell’area ex Lucchini in via Mantova.

L’intero complesso comprende anche un immobile storico, che potrebbe avere una destinazione pubblica. Dopo la chiusura del bando, bisognerà attendere tutti i passaggi burocratici per arrivare al rogito.

