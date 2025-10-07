“Ancora una volta da Bruxelles arrivano tentativi di togliere spazio e voce alle Regioni, accentrando la gestione dei fondi europei. Con la nostra mozione approvata oggi, la Lombardia dice no a questo modello centralista e difende con forza la propria autonomia e quella dei territori. Solo chi vive e amministra il territorio può sapere dove e come investire le risorse”, lo dichiara Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega, dopo l’approvazione della mozione della Lega che impegna la Giunta a difendere la competenza delle Regioni nella programmazione della futura Politica di Coesione europea post-2027.

“La Lombardia è una regione virtuosa, capace di spendere bene e in fretta i fondi europei, trasformandoli in opere, servizi e sviluppo reale. Non possiamo permettere che decisioni prese nei ministeri romani o negli uffici di Bruxelles blocchino la crescita dei nostri comuni e delle nostre imprese. È il territorio che deve essere protagonista, non la burocrazia”, ha aggiunto Vitari.

“Come Lega – conclude Vitari – continueremo a difendere il principio di sussidiarietà e la libertà amministrativa delle Regioni. Vogliamo un’Europa che sostenga chi produce e investe, non che imponga dall’alto regole uguali per tutti, penalizzando proprio chi funziona meglio, come la Lombardia”.

