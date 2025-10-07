Ultime News

7 Ott 2025 Torna Vanitas' Market, nel fine
settimana la 32ª edizione
7 Ott 2025 Castelleone, l'associazione reduci
festeggia il secolo con una mostra
7 Ott 2025 Biblioteca Statale di Cremona,
ecco la rinnovata sala ragazzi
7 Ott 2025 Incidente tra La Villa e Caorso,
tratto chiuso. Un ferito e code
7 Ott 2025 Zanacchi: "Largo Moreni verso
l'apertura, attesa per via Bergamo"
Video Pillole

Gaza, Falcone “Il Governo lavora al piano di pace di Trump”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il nostro governo sta lavorando insieme agli altri Stati affinché si possa raggiungere l’accordo presentato nel cosiddetto piano Trump che si articola in venti punti e prevede il riconoscimento dei due Stati – sia Palestina che Israele, cosa sosteniamo da tempo”. Lo ha detto l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, a margine della plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, a seguito del dibattito sul contributo dell’Unione europea alla soluzione due popoli due Stati.
