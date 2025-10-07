Gaza, Falcone “Il Governo lavora al piano di pace di Trump”





STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il nostro governo sta lavorando insieme agli altri Stati affinché si possa raggiungere l’accordo presentato nel cosiddetto piano Trump che si articola in venti punti e prevede il riconoscimento dei due Stati – sia Palestina che Israele, cosa sosteniamo da tempo”. Lo ha detto l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, a margine della plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, a seguito del dibattito sul contributo dell’Unione europea alla soluzione due popoli due Stati.

xf4/ads/mca2

© Riproduzione riservata