Giornata mondiale della vista,
controlli oculistici gratuiti
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti celebrerà giovedì 9 ottobre la Giornata Mondiale della Vista, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
La campagna è promossa dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia ETS), con il patrocinio e la preziosa collaborazione di ASST di Cremona.
Questo importante evento annuale è finalizzato a richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza della vista, un bene prezioso da tutelarla e preservare con cura in ogni fase della vita.
Per l’occasione, verranno effettuati controlli oculistici gratuiti presso:
- Ospedale di Cremona – Largo Priori, 1 Cremona, Ambulatori Oculistica, piano 6 – lato sinistro, dalle 10.40 alle 12.40 e dalle 14 alle 18.
- Ospedale Oglio Po – Via Staffolo 51, Casalmaggiore, Ambulatori Oculistica, dalle 9 alle 12.
E’ necessaria la prenotazione telefonando al numero 0372 405752, attivo solo mercoledì 8 ottobre dalle 8.30 alle 9.30.