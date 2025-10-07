Incidente tra due mezzi pesanti, verso le 18, sulla tratta autostradale tra La Villa di Castelvetro Piacentino e il casello di Caorso, in direzione Piacenza, corsia sud. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e per il recupero dei mezzi, uno dei quali, nell’impatto, ha perso il carico di polpa di pomodoro che si è riversato sull’asfalto. Sul posto i mezzi del 118 e due squadre dei vigili del fuoco di Cremona.

Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere del camion ed è stata estratta dall’abitacolo per poi essere trasportata in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Ai rilievi del tamponamento hanno pensato gli agenti della stradale di Cremona. A causa del tratto di strada chiuso, in A21 si sono formati 6 chilometri di coda.

