Secondo appuntamento con l’Opera si Rivela, ciclo di incontri organizzati dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone nella Stagione 2025-2026. L’appuntamento è per domenica 12 ottobre con L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, che andrà in scena al Teatro Ponchielli il 17 e 19 ottobre. Relatore sarà Vincenzo Borghetti, musicologo e professore di Storia della Musica all’Università di Verona, che accompagnerà i presenti alla scoperta dell’opera di Donizetti. L’incontro è ad ingresso libero.

