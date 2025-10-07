Nella Chiesa di Croce S.Spirito martedì 7 ottobre il Vescovo di Fidenza Mons.Ovidio Vezzoli ha celebrato una Messa in ricordo di Don Giuseppe Panini, parroco indimenticato di Croce, che proprio oggi avrebbe compiuto 100 anni. Presenti alla funzione anche il Vicario Generale della Diocesi di Fidenza Don Gianemilio Pedroni, originario di Castelvetro, una delegazione della Protezione Civile, il sindaco Silvia Granata, l’ex sindaco Francesco Marcotti, e tanti fedeli commossi che hanno conosciuto Don Giuseppe come loro Parroco.

Don Giuseppe ha fortemente voluto, difeso e valorizzato la scuola materna fondata da Mons.Allegri nel 1912 tanto da esserne riconosciuto il co-fondatore.

Commenta il presidente del Comitato di gestione della Scuola Materna San Giovanni Pier Luigi Bricchi: “Conoscevo bene Don Giuseppe, mi ricordava ogni tanto come io fossi stato il secondo Battesimo impartito all’inizio del suo lungo apostolato. Per me è un onore oggi presiedere il comitato di gestione di una scuola che ho frequentato 60 anni fa e che ha continuato a vivere proprio grazie a Don Panini e ai volontari di allora. Abbiamo iniziato il nostro lavoro in un periodo difficilissimo e oggi siamo in continua crescita, in pochi anni abbiamo triplicato il numero dei nostri bimbi grazie all’impegno delle maestre, dell’amministrazione, di tutto il personale e dei volontari, tutte persone stupende e piene di passione per il loro lavoro. Ma ogni volta che arrivano i riconoscimenti dei genitori, delle scuole che applicano i nostri programmi innovativi, delle comunità anche fuori dal nostro territorio dedico sempre un pensiero a Don Giuseppe che ci protegge dai posti dove si trova e con cui abbiamo un debito incolmabile”.

Poi le parole di Don Massimiliano, attuale gestore della San Giovanni: “Oggi è una giornata speciale, nel celebrare i 100 anni della nascita di Don Giuseppe co-fondatore della nostra scuola vogliamo ricordare come sia importante lo spazio che tuttora hanno le scuole cattoliche come la nostra. Le famiglie hanno diritto alla pluralità dell’offerta formativa e sanno che la nostra attività è orientata alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. La nostra proposta educativa sempre alla ricerca dell’eccellenza si basa sulla bellezza dei valori originati dalla tradizione cristiana che pone al centro la persona e la sua dignità. Proprio per questo oggi sono presenti i referenti di altre scuole cattoliche della Fism della provincia di Piacenza, per dare ancora più valore e rendere sempre viva l’opera di Don Giuseppe abbiamo voluto vivere questo giorno confrontandoci con chi condivide la nostra esperienza, i nostri obiettivi, i nostri valori”.

© Riproduzione riservata