Ottobre è il mese della prevenzione oncologica femminile. Questo periodo è dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei tumori femminili, in particolare del tumore al seno, attraverso iniziative di informazione, controllo e diagnosi precoce.

L’obiettivo principale è informare le donne sull’importanza di monitorare la propria salute attraverso visite regolari ed esami diagnostici.

Sono due gli appuntamenti programmati a Cremona

VISITE SENOLOGICHE E INFOPOINT

Quando: 18 ottobre

Dove: Ospedale Oglio Po, Ambulatori Radiologia (Piano Terra) – Casalmaggiore

Orario: dalle ore 9 alle ore 13

Come: Accesso diretto

Visite senologiche, presenza del radiologo senologo ASST Cremona

Personale ATS Val Padana per prenotazione Screening oncologici

Quando: 25 ottobre

Dove: Ospedale di Cremona – Oncologia Multidisciplinare (Area donna – 4° piano)

Orario: dalle ore 9 alle ore 13

Come: Accesso diretto

Visite senologiche, presenza del radiologo senologo ASST Cremona

Personale ATS Val Padana per prenotazione Screening oncologici

