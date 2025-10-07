Ultime News

Salute

"Ottobre Rosa 2025", il mese della
prevenzione dei tumori femminili

L'Ospedale Maggiore di Cremona

Ottobre è il mese della prevenzione oncologica femminile. Questo periodo è dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei tumori femminili, in particolare del tumore al seno, attraverso iniziative di informazione, controllo e diagnosi precoce.

L’obiettivo principale è informare le donne sull’importanza di monitorare la propria salute attraverso visite regolari ed esami diagnostici.

Sono due gli appuntamenti programmati a Cremona

VISITE SENOLOGICHE E INFOPOINT

Quando: 18 ottobre
Dove: Ospedale Oglio Po, Ambulatori Radiologia (Piano Terra) – Casalmaggiore
Orario: dalle ore 9 alle ore 13
Come: Accesso diretto
Visite senologiche, presenza del radiologo senologo ASST Cremona
Personale ATS Val Padana per prenotazione Screening oncologici

Quando: 25 ottobre
Dove: Ospedale di Cremona – Oncologia Multidisciplinare (Area donna – 4° piano)
Orario: dalle ore 9 alle ore 13
Come: Accesso diretto
Visite senologiche, presenza del radiologo senologo ASST Cremona
Personale ATS Val Padana per prenotazione Screening oncologici

