"Ottobre Rosa 2025", il mese della
prevenzione dei tumori femminili
Ottobre è il mese della prevenzione oncologica femminile. Questo periodo è dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei tumori femminili, in particolare del tumore al seno, attraverso iniziative di informazione, controllo e diagnosi precoce.
L’obiettivo principale è informare le donne sull’importanza di monitorare la propria salute attraverso visite regolari ed esami diagnostici.
Sono due gli appuntamenti programmati a Cremona
VISITE SENOLOGICHE E INFOPOINT
Quando: 18 ottobre
Dove: Ospedale Oglio Po, Ambulatori Radiologia (Piano Terra) – Casalmaggiore
Orario: dalle ore 9 alle ore 13
Come: Accesso diretto
Visite senologiche, presenza del radiologo senologo ASST Cremona
Personale ATS Val Padana per prenotazione Screening oncologici
Quando: 25 ottobre
Dove: Ospedale di Cremona – Oncologia Multidisciplinare (Area donna – 4° piano)
Orario: dalle ore 9 alle ore 13
Come: Accesso diretto
Visite senologiche, presenza del radiologo senologo ASST Cremona
Personale ATS Val Padana per prenotazione Screening oncologici