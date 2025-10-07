“La battaglia contro il tumore al seno passa dalla consapevolezza e dalla prevenzione. Investire nella diagnosi precoce significa salvare vite, sostenere le famiglie e rafforzare il nostro sistema sanitario. È un impegno che coinvolge istituzioni, operatori sanitari e associazioni del territorio, e che deve vederci uniti per garantire pari opportunità di cura e accesso agli screening in tutta la Lombardia”, così Marcello Ventura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in occasione del mese dedicato alla salute della donna.

Ventura ha sottolineato come “Ottobre Rosa non sia soltanto un appuntamento simbolico, ma un’occasione concreta per ribadire l’importanza degli screening gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, ancora troppo poco utilizzati. È nostro dovere colmare questo gap, affinché nessuna donna si senta esclusa da percorsi di prevenzione e diagnosi tempestiva”.

A sostegno di questo impegno è intervenuta Patrizia Baffi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della III Commissione Sanità: “La diagnosi precoce e la prevenzione sono i pilastri della lotta contro il tumore al seno: una mammografia, una visita o un controllo in più possono davvero salvare una vita. Ogni anno, in Italia, si registrano oltre 55.000 nuove diagnosi di tumore al seno, ma grazie agli screening e ai progressi terapeutici la sopravvivenza a cinque anni ha raggiunto l’88%, arrivando al 91% tra chi supera il primo anno dalla diagnosi. Sono dati che raccontano quanto il valore della prevenzione e dell’innovazione possa tradursi in vite salvate”.

Nel mese di ottobre, in tutta la Lombardia, ospedali, associazioni e amministrazioni locali promuovono iniziative dedicate: visite e mammografie gratuite, momenti di sensibilizzazione e campagne informative. “La prevenzione – ha concluso Ventura – è un gesto di responsabilità verso se stesse e verso la comunità. È il primo passo per costruire una società più consapevole, più attenta e più forte di fronte alla malattia”.

© Riproduzione riservata