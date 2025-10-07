Si scaldano i motori per l’avvio dell’iter per aderire ai programmi del Rotary che consentono di trascorrere un periodo all’estero. Si tratta in particolare dello scambio annuale che copre un intero anno scolastico coincidente con il quarto anno delle scuole superiori. Il programma prevede reciprocità, cioè per ogni ragazzo italiano che trascorre un anno all’estero, ci sarà un giovane che trascorrerà lo stesso periodo in Italia.

Con il Rye (rotary Youth Exchange) il giovane ha l’opportunità di vivere un intero anno immerso nella cultura e nella vita di uno stato diverso dal proprio. L’incontro di presentazione dei programmi del Rotary per i giovani, aperto a tutti, è fissato a Cremona per venerdì 10 ottobre alle 14.30 presso l’aula magna dell’Istituto Ghisleri in via Palestro 35.

