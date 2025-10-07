Ultime News

7 Ott 2025 Zanacchi: "Largo Moreni verso
l'apertura, attesa per via Bergamo"
7 Ott 2025 Auto di lusso rubate nelle mete
vip. Furti anche a Cremona
7 Ott 2025 Fondi Ue, Vitari: "Basta con
il centralismo di Bruxelles e Roma"
7 Ott 2025 Messa per i 100 anni dalla nascita
di Don Giuseppe a Croce S.Spirito
7 Ott 2025 Settimana Europea della Mobilità,
ultimi due appuntamenti
Sanità, l’Asp di Siracusa avvicina la prevenzione ai cittadini

SIRACUSA (ITALPRESS) – Ha preso il via dal comune di Ferla il programma dell’Asp di Siracusa per lo screening oncologico, in occasione dell'”Ottobre Rosa”. Un’Unità mobile con mammografo e personale tecnico e medico specializzato sosterà davanti ai Poliambulatori e alle Guardie Mediche di diversi comuni della provincia per agevolare le donne che rientrano nella fascia di età 50-69 anni a sottoporsi allo screening.

