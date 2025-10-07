La scuola è il cuore pulsante delle nostre comunità: è il luogo dove si costruisce il futuro, si coltivano le competenze e si rafforzano i legami sociali. In un momento di profondi cambiamenti per il nostro Paese — dal calo demografico alla trasformazione del tessuto sociale — diventa fondamentale riflettere insieme su ciò che ci attende.

Per questo venerdì 10 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00, presso la Sala Zanoni di Cremona (via del Vecchio Passeggio 1), si terrà un incontro pubblico dedicato al tema cruciale dell’istruzione.

L’appuntamento sarà un’occasione preziosa per approfondire quanto sta accadendo a livello nazionale con l’On. Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Partito Democratico, e per fare il punto sulla situazione nel nostro territorio. La discussione sarà organizzata attorno a due macro-temi: le riforme e le prospettive rispetto all’evoluzione della popolazione scolastica nel nostro territorio.

Ad introdurre i lavori sarà Michele Bellini, segretario provinciale del PD Cremona, mentre il dibattito sarà coordinato da Simona Frassi, delegata all’istruzione nella Segreteria provinciale.

Nel corso del pomeriggio interverranno Roberta Mozzi, assessora all’istruzione del Comune di Cremona, Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, Ivan Zaffanelli, segretario generale CISL, Cosimo Barletta di CISL Scuola, Maria Teresa Perin, segretaria CGIL Cremona con delega all’istruzione, Alba Filomena Caridi di FLC CGIL, Oreste Pegno, segretario generale UIL Scuola, e Laura Braga, funzionaria per la Programmazione della Rete Scolastica della Provincia.

Hanno inoltre confermato la propria partecipazione anche Matteo Piloni, consigliere regionale PD, e Stefania Bonaldi, componente della Segreteria nazionale del Partito Democratico.

L’incontro rappresenta un momento importante di ascolto, confronto e proposta, con l’obiettivo di costruire insieme politiche scolastiche capaci di rispondere alle sfide del presente e del futuro.

