Come annunciato, le iniziative promosse nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, dal titolo Tutta un’altra strada, proseguono anche nel mese di ottobre. Sono infatti in programma due incontri pubblici di particolare rilevanza dedicati alla mobilità sostenibile.

Il primo, Cremona Città 30, si terrà giovedì 9 ottobre, alle ore 18:00, nella Sala Eventi di Spazio Comune (piazza Strdaivari, 7) e vedrà gli interventi di Arianna Baroni, attivista Bologna 30, di Luca Daconto, professore associato di Sociologia del territorio, dell’ingegnere ambientale Filippo Bonali e dell’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi.

Infine, a conclusione delle numerose attività che nel mese di settembre hanno animato la città toccando diversi temi e aspetti legati alla mobilità sostenibile, alla vivibilità della città e alla sicurezza dei suoi abitanti, giovedì 16 ottobre, alle ore 18:00, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale (piazza del Comune, 8), a cura dell’Ufficio Mobilità del Comune di Cremona, si svolgerà l’incontro pubblico di presentazione delle attività svolte dall’Amministrazione nei primi mesi di mandato, e si parlerà delle iniziative di manutenzione, ma anche progettuali, che nei prossimi mesi interesseranno la mobilità urbana della città. L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, ai consiglieri comunali, ai componenti dei Comitati di Quartiere e ai rappresentanti delle varie realtà associative del territorio.

