7 Ott 2025 Torna Vanitas' Market, nel fine
settimana la 32ª edizione
7 Ott 2025 Castelleone, l'associazione reduci
festeggia il secolo con una mostra
7 Ott 2025 Biblioteca Statale di Cremona,
ecco la rinnovata sala ragazzi
7 Ott 2025 Incidente tra La Villa e Caorso,
tratto chiuso. Un ferito e code
7 Ott 2025 Zanacchi: "Largo Moreni verso
l'apertura, attesa per via Bergamo"
Tardino “L’eolico offshore è una grande opportunità di crescita”

PALERMO (ITALPRESS) – “La transizione energetica deve essere un valore aggiunto alla nostra territorialità. L’eolico offshore è una grande opportunità di crescita sul piano infrastrutturale, occupazionale e dell’innovazione. Vogliamo che transizione energetica e obiettivi del Green Deal vengano attuati tenendo conto delle peculiarità della nostra terra e delle esigenze di tutti i settori produttivi: non vogliamo mancare quest’obiettivo, la collocazione della Sicilia al centro del Mediterraneo rappresenta un valore aggiunto nell’ambito di una crescita futura”. Lo ha detto il commissario straordinario dell’Autorità portuale per la Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, al Palermo Marina Yachting, a margine della seconda edizione di Offshore Wind Revolution, l’evento italiano dedicato ai principali attori (nazionali e internazionali) della filiera. xd8/vbo/mca2

