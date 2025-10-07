Ultime News

7 Ott 2025 Zanacchi: "Largo Moreni verso
l'apertura, attesa per via Bergamo"
7 Ott 2025 Auto di lusso rubate nelle mete
vip. Furti anche a Cremona
7 Ott 2025 Fondi Ue, Vitari: "Basta con
il centralismo di Bruxelles e Roma"
7 Ott 2025 Messa per i 100 anni dalla nascita
di Don Giuseppe a Croce S.Spirito
7 Ott 2025 Settimana Europea della Mobilità,
ultimi due appuntamenti
Video Pillole

Tg Economia – 7/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Europa accelera verso il mercato unico del risparmio
– L’eccellenza italiana sfida i dazi al Vinitaly di Chicago
– Intesa Sanpaolo-Adapt, il welfare aziendale in continua crescita
– Occupazione, il Mezzogiorno accelera
abr/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...