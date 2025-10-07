Video Pillole
Tg News – 7/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Eurocamera, immunità a Ilaria Salis salva per un voto
– Scontro Salvini-Tajani dopo il voto a Strasburgo
– Gaza, positivo il primo round dei negoziati
– Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo
– Italiana morta a Formentera, autopsia esclude morte violenta
– Papa Leone, primo viaggio in Turchia e Libano dal 27 Novembre
– Istat, quasi una famiglia su tre limita spesa alimentare
– Salis, Procaccini: “Voto umilia l’Italia”, Orlando: “Schiaffo a Orban”
– Previsioni 3B Meteo 8 Ottobre
