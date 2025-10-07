Video Pillole
Tg Sport – 7/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia verso Estonia e Israle, le strategie per vincere
– Milan – Como in Australia, arriva l’ok della Uefa
– La spalla di Marquez è ko, il campione salterà Australia e Malesia
– La Virtus parte col piede giusto, Milano ko alla prima in campionato
– Panatta “I giocatori si ribellino, Sinner eviti i tour de force”

