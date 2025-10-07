Sta per tornare l’atteso appuntamento con Vanitas’ Market, la 32ª edizione del mercato dedicato al vintage, all’handmade e al riciclo creativo. Più di 45 espositori nel cuore del centro storico di Cremona, presso la suggestiva Galleria 25 Aprile, per un weekend all’insegna della creatività, dell’originalità e dello shopping fuori dal comune. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 ottobre dalle 10:00 alle 20:00.

Quest’edizione, dal tema “Autunno Core”, invita tutti a immergersi nella magia dell’autunno, una stagione che simbolizza il rinnovamento e l’introspezione. Un’occasione unica per riflettere sulla bellezza e il cambiamento che caratterizzano questa stagione, mentre si scoprono creazioni originali e sostenibili in un ambiente accogliente e ispirante.

TEMA: AUTUNNO CORE

“Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra” (Søren Kierkegaard).

Ogni edizione di Vanitas’ Market porta con sé un tema, e quest’anno il focus è sull’autunno: un periodo di transizione che ci invita a riflettere, fare bilanci e lasciar andare ciò che non ci nutre più. La parola “autunno” deriva dal latino autumnus e rappresenta una stagione di abbondanza, crescita e preparazione al cambiamento.

L’autunno è il momento perfetto per rallentare, recuperare serenità e riconnettersi con l’essenza interiore, mentre la natura si prepara al riposo. Il profumo della torta di mele, il calore del camino e la danza delle foglie che cadono simboleggiano il rinnovamento che ci attende.

UN’ESPERIENZA SENSORIALE E FILOSOFICA

“Autunno Core” non è solo un mercato, ma un viaggio sensoriale e filosofico attraverso l’artigianato e la riflessione. Le tonalità di giallo intenso, ambra, senape e citrino dei colori autunnali si riflettono nei ricami, nei tessuti tartan, nelle lane morbide e nello stile “old cottage” con un twist moderno. La mela e la zucca, simboli di raccolto e trasformazione, sono presenti nei prodotti esposti, che raccontano storie di tradizione, creatività e sostenibilità. In questo mercato, ogni pezzo è un frammento di passato che si rinnova, un’opportunità per riscoprire il valore del vintage, dell’artigianato e della consapevolezza eco-sostenibile.

UN WEEKEND DEDICATO ALLA CREATIVITÀ E ALLA RIFLESSIONE

Vanitas’ Market è un’occasione per lasciarsi ispirare da nuove tendenze estetiche, esplorare il mondo del riciclo creativo e del design handmade, e fare scelte consapevoli in un mondo che cambia. Ogni articolo esposto porta con sé un messaggio di originalità e sostenibilità, per chi ama distinguersi e celebrare il valore delle cose autentiche.

