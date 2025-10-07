Lavori in corso in città a Cremona che creano moltissimi disagi alla viabilità , ma alcuni cantieri sono al photo finish. Parola di Luca Zanacchi, assessore alla viabilità.

“Stanno procedendo le asfaltature su Largo Moreni che si svolgono la notte – ha spiegato l’assessore -. Dovrebbero finire quindi alle sei del mattino di giovedì e, venerdì, verrà posizionata la segnaletica orizzontale. Questo per consentire al traffico di scorrere il più fluidamente possibile. Resteranno poi piccoli interventi di ripristino di alcuni tratti verdi, quindi le aiuole e l’aiuola centrale della rotonda, sulla quale è già stato posizionato l’impianto di irrigazione, ma dovranno essere poi posizionate le essenze”.

L’apertura è dunque prevista per venerdì. “Assolutamente – ha risposto l’assessore -, dopo il termine della segnaletica orizzontale la rotonda sarà finita”.

Sotto il voltone della via Bergamo, invece, bisognerà attendere ancora, anche se l’assessore Zanacchi ha spiegato: “Lunedì 13 ci sarà l’apertura di via Bergamo in direzione da Porta Milano verso il Voltone, che consentirà la riapertura al transito risalendo su via San Francesco d’Assisi. Nei giorni successivi, in data ancora da definire, si dovrebbero poter riaprire anche via Vitali nella direzione di via Castellone. Quindi resterebbe poi chiuso fino alla fine del mese il tratto dove proprio insiste la costruzione della vasca”.

Silvia Galli

