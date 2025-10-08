Ultime News

8 Ott 2025 Cremo, Vandeputte: "Voglio
ripagare la fiducia della società"
8 Ott 2025 Mercato e Festa del Torrone,
trovato il compromesso
8 Ott 2025 Lamastra (Unicatt): "Nobel per la
Chimica, sfide cruciali per la Terra"
8 Ott 2025 "Malato di gioco e geloso":
tre anni all'ex compagno violento
8 Ott 2025 Botte alla moglie incinta e pugni
alle figlie. Ex pivot a processo
Video Pillole

Agrifood Magazine – 8/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Cresce il mercato del bio
– L’eccellenza italiana sfida i dazi al Vinitaly di Chicago
– Dalle alghe un aiuto per l’agricoltura sostenibile
– Cresce la passione per il caffè: record di acquisti nel 2025
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...