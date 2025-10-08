Agroalimentare, cresce il mercato del bio





ROMA (ITALPRESS) – Cresce il comparto agroalimentare biologico italiano: nei primi quattro mesi del 2025 le vendite hanno registrato un aumento del 4,4% in valore e del 2,6% in volume. Un risultato che conferma la solidità e la capacità di adattamento di un settore che conti nua a mostrare vitalità, pur in un contesto economico complesso segnato dall’inflazione e dai rincari dei costi produttivi. A evidenziare questi dati è stato un convegno promosso da Fedagripesca Confcooperative, in cui Nomisma ha tracciato un quadro aggiornato dell’andamento del biologico in Italia e in Europa. L’incremento delle vendite dimostra come il biologico resti un punto di riferimento per i consumatori, sempre più attenti alla qualità, alla sostenibilità ambientale e alla tracciabilità delle filiere. La cooperazione, in questo contesto, si conferma un elemento strategico per consolidare la crescita, favorendo sinergie tra produttori, trasformatori e distributori. Il trend positivo non riguarda solo l’Italia: anche i principali mercati europei mostrano una forte espansione, con un +10% in Germania e un +8% nel Regno Unito, segnali di un rinnovato interesse internazionale verso il bio e, in particolare, verso il Made in Italy biologico, apprezzato per la sua qualità e autenticità.

