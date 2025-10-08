Il nome è tutto un programma: “Slambruton”. Si chiama così il ristorante che aprirà i battenti lunedì 13 ottobre all’interno del Centro Cr2 Sinapsi di Occhi Azzurri. A cucinare saranno degli chef speciali, i ragazzi che hanno partecipato e partecipano al laboratorio di cucina sotto la sapiente guida di Elisa Mignani e Achille Mazzini.

Il ristorante sarà aperto ogni lunedì e martedì all’ora di pranzo. Le prenotazioni saranno raccolte durante la mattinata e si potrà gustare così un pasto completo ad offerta libera. L’esperienza durante il laboratorio ha permesso ai ragazzi di crescere, gestire autonomia e lavoro.

Attività importanti per chi ha bisogni speciali. Il ristorante sarà certamente anche un’occasione per far crescere e conoscere ulteriormente la struttura e le attività riabilitative all’interno del centro. E al di là del nome, tra piatti e fornelli siamo certi che i ragazzi se la caveranno benissimo in questa nuova avventura.

Per prenotare chiamare il lunedì e il martedì dalle 8:30 alle 11:00, al numero 376 090 1002. nt.

