Ultime News

8 Ott 2025 Youth Club, il Ponchielli sostiene
l'accesso dei giovani al teatro
8 Ott 2025 Polizze catastrofali, Cna: "Almeno
si renda detraibile il premio"
8 Ott 2025 Apre il ristorante "Slambruton"
Pasto completo a offerta libera
8 Ott 2025 Coro Ponchielli Vertova
in concerto a Soresina l'11 ottobre
8 Ott 2025 Bertolaso a Cremona: "Nuovo
ospedale entro sei anni"
Cronaca

Apre il ristorante "Slambruton"
Pasto completo a offerta libera

Il Centro Cr2 Sinapsi

Il nome è tutto un programma: “Slambruton”. Si chiama così il ristorante che aprirà i battenti lunedì 13 ottobre all’interno del Centro Cr2 Sinapsi di Occhi Azzurri. A cucinare saranno degli chef speciali, i ragazzi che hanno partecipato e partecipano al laboratorio di cucina sotto la sapiente guida di Elisa Mignani e Achille Mazzini.

Il ristorante sarà aperto ogni lunedì e martedì all’ora di pranzo. Le prenotazioni saranno raccolte durante la mattinata e si potrà gustare così un pasto completo ad offerta libera. L’esperienza durante il laboratorio ha permesso ai ragazzi di crescere, gestire autonomia e lavoro.

Attività importanti per chi ha bisogni speciali. Il ristorante sarà certamente anche un’occasione per far crescere e conoscere ulteriormente la struttura e le attività riabilitative all’interno del centro. E al di là del nome, tra piatti e fornelli siamo certi che i ragazzi se la caveranno benissimo in questa nuova avventura.

Per prenotare chiamare il lunedì e il martedì dalle 8:30 alle 11:00, al numero 376 090 1002. nt.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...