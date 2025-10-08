Ultime News

8 Ott 2025 Youth Club, il Ponchielli sostiene
l'accesso dei giovani al teatro
8 Ott 2025 Polizze catastrofali, Cna: "Almeno
si renda detraibile il premio"
8 Ott 2025 Apre il ristorante "Slambruton"
Pasto completo a offerta libera
8 Ott 2025 Coro Ponchielli Vertova
in concerto a Soresina l'11 ottobre
8 Ott 2025 Bertolaso a Cremona: "Nuovo
ospedale entro sei anni"
Video Pillole

Ghezzi “Sempre più strumenti innovativi a vantaggio delle imprese”

PALERMO (ITALPRESS) – “Grazie all’utilizzo sempre più importante delle tecnologie, l’Intelligenza artificiale su tutte, siamo in grado di dialogare con le imprese in maniera completamente diversa: siamo riusciti a portare all’impresa, direttamente sullo smartphone, tutte le sue informazioni”. Lo ha detto il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi,
in occasione della presentazione di “Camera del futuro”, progetto pluriennale di trasformazione digitale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.
fsc/mca2/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...