Ultime News

8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
8 Ott 2025 Dà in escandescenze in ospedale
e ferisce gli agenti: condannato
8 Ott 2025 10° Guastatori, spettacolari
esercitazioni nel canale navigabile
8 Ott 2025 Si abbona a Sky con i dati di una
"amica": ma il reato è prescritto
8 Ott 2025 Politica&Quartieri, Romagnoli:
"Su Cava già risposto in assemblea"
Video Pillole

Humanitas, via al mese della prevenzione del tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – Con “Let’s talk with Sorrisi in Rosa”, evento all’Humanitas di Rozzano, nel milanese, è partito il mese della prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa che coinvolge tutti gli ospedali Humanitas, in Italia, serve a sensibilizzare sulla necessità della prevenzione. Sorrisi in Rosa, progetto nato 9 anni fa, con immagini e testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia, crea una rete di sostegno attorno alla donna che si ammala di tumore al seno.

f06/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...