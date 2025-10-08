Humanitas, via al mese della prevenzione del tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – Con “Let’s talk with Sorrisi in Rosa”, evento all’Humanitas di Rozzano, nel milanese, è partito il mese della prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa che coinvolge tutti gli ospedali Humanitas, in Italia, serve a sensibilizzare sulla necessità della prevenzione. Sorrisi in Rosa, progetto nato 9 anni fa, con immagini e testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia, crea una rete di sostegno attorno alla donna che si ammala di tumore al seno.

