Video Pillole

Il volley azzurro al Quirinale, Mattarella “Siete stati formidabili”

ROMA (ITALPRESS) – “Bentornate e bentornati, grazie per i vostri doni che conserverò con grandissima cura. Siete stati formidabili, complimenti e grazie. Siete stati seguiti in maniera appassionati dagli italiani e tutti vi sono riconoscenti”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Quirinale durante il ricevimento delle due squadre
azzurre di volley per celebrare i successi iridati.
gm/gtr
(Fonte video: Quirinale)

