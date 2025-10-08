Los Angeles avrà un nuovo terminal container per navi più grandi





ROMA (ITALPRESS) – Il porto di Los Angeles, già il più trafficato scalo d’importazione degli Stati Uniti, sta progettando un nuovo terminal per ospitare le più grandi navi portacontainer del mondo. Il progetto Pier 500 comprenderebbe due ormeggi e oltre 900 metri di banchina su 200 acri di terreno all’estremità meridionale di Terminal Island. Los Angeles, insieme alla vicina Long Beach, costituisce il porto container più trafficato degli Stati Uniti, con la movimentazione rispettivamente di 10,3 milioni e 9,6 milioni di unità equivalenti a venti piedi nel 2024. La società che gestisce lo scalo è alla ricerca di proposte per un accordo di pre-sviluppo che copra la fattibilità finanziaria del progetto e altri requisiti. L’obiettivo del progetto è aumentare notevolmente l’efficienza, consentendo lo scalo di navi cargo più grandi e di nuova generazione. Il processo di pre-sviluppo includerà tutte le necessarie valutazioni ambientali, come richiesto dalle leggi statali e federali. Si prevede che il progetto richiederà 10 anni per essere completato.

sat/azn

