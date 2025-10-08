Ultime News

8 Ott 2025 Cimitero, realizzati nuovi impianti
per l’illuminazione votiva
8 Ott 2025 Tenta di evadere durante sosta in
autogrill, fermato dagli agenti
8 Ott 2025 Allagamenti parcheggio scuola
Corte, interrogazione di Ghidotti
8 Ott 2025 Largo Moreni, riaperta
completamente la rotatoria
8 Ott 2025 Emergenza trasporto studenti,
Mariani convoca riunione urgente
Video Pillole

Medicina nucleare, diagnosi e terapie mirate al San Raffaele di Milano

MILANO (ITALPRESS) -La medicina nucleare è una disciplina che utilizza molecole radioattive, i radiofarmaci, per diagnosticare e trattare diverse malattie. Il suo campo principale è l’oncologia, ma le applicazioni non si fermano ai tumori: queste tecniche sono utilizzate anche nello studio di patologie neurologiche, infiammatorie ed endocrinologiche. L’Unità Operativa di Medicina Nucleare dell’Ospedale San Raffaele di Milano è un centro d’eccellenza dotato delle tecnologie più avanzate,
