8 Ott 2025 "Build your Idea", le startup del
progetto Crit presentate a S.Monica
8 Ott 2025 Pd contro la sanità lombarda
Presidio al mercato e volantinaggio
8 Ott 2025 Carcere di Cremona, 41 unità di
personale assegnate a Cà del Ferro
8 Ott 2025 Baschirotto, nozze in vista:
Marika ha detto “sì”
8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
Riganò “Stati Uniti mercato strategico per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “La Guida contiene informazioni pratiche, tecniche, doganali, legali, fiscali espresse con un linguaggio semplice, pratico, dinamico e soprattutto utile per un’impresa che vuole internazionalizzarsi. Non solo esportare ma anche insediarsi e rafforzarsi soprattutto in una stagione come questa in un mercato attraente e strategico che può offrire grandissime opportunità”. Lo ha sottolineato Giosafat Riganò, direttore di ICE Los Angeles, nel corso della presentazione presso l’Università degli Studi Link, della “Guida Paese Smart”, commissionata dal Consolato Generale d’Italia, unitamente al Consolato Generale d’Italia a San Francisco e dall’Ufficio ITA Agenzia di Los Angeles.

