Tamajo “Digitalizzazione strumento per far correre le imprese”





PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo molto attenti al percorso della transizione digitale. Proprio nei giorni scorsi è uscito un bando del mio assessorato, si chiama Digit Imprese, perchè dobbiamo cercare di rafforzare la competitività delle aziende, farle andare alla stessa velocità di tutte le aziende italiane ed europee. Siamo convinti che la digitalizzazione sia uno strumento per farle andare ancora più veloci”. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, in occasione della presentazione di “Camera del futuro”, progetto pluriennale di trasformazione digitale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, realizzato in collaborazione con InfoCamere.

