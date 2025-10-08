Video Pillole
Tg News – 8/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, Hamas “Scambiate liste prigionieri da rilasciare”
– Anziano si getta dal sesto piano durante sfratto a Sesto San Giovanni
– Pavia, universitaria violentata dal vicino di casa
– Olimpiadi Milano-Cortina, blitz antimafia, fermati due fratelli romani
– Mattarella riceve le nazionali volley: “Siete formidabili”
– Europarlamento boccia uso del termine “Veggie burger”
– Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario
– Nucleare, Descalzi “Ben venga il ddl ma in Ue troppe leggi su ricerca”
– Previsioni 3B Meteo 9 Ottobre

