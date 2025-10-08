Ultime News

8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
8 Ott 2025 Dà in escandescenze in ospedale
e ferisce gli agenti: condannato
8 Ott 2025 10° Guastatori, spettacolari
esercitazioni nel canale navigabile
8 Ott 2025 Si abbona a Sky con i dati di una
"amica": ma il reato è prescritto
8 Ott 2025 Politica&Quartieri, Romagnoli:
"Su Cava già risposto in assemblea"
Tg News – 8/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, Hamas “Scambiate liste prigionieri da rilasciare”
– Anziano si getta dal sesto piano durante sfratto a Sesto San Giovanni
– Pavia, universitaria violentata dal vicino di casa
– Olimpiadi Milano-Cortina, blitz antimafia, fermati due fratelli romani
– Mattarella riceve le nazionali volley: “Siete formidabili”
– Europarlamento boccia uso del termine “Veggie burger”
– Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario
– Nucleare, Descalzi “Ben venga il ddl ma in Ue troppe leggi su ricerca”
– Previsioni 3B Meteo 9 Ottobre
