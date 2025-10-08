Video Pillole
Tg Sport – 8/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gattuso “Pressioni e responsabilità, ma mi piace”
– L’Argentina non lo chiama, Soulè verso l’Italia?
– Hamilton “Orgoglioso della Ferrari, possiamo fare tanto”
– Musetti travolto da Auger-Aliassime, corsa alle Finals riaperta
– Milano-Cortina, Abodi “Stiamo realizzando un’impresa”
azn
– Gattuso “Pressioni e responsabilità, ma mi piace”
– L’Argentina non lo chiama, Soulè verso l’Italia?
– Hamilton “Orgoglioso della Ferrari, possiamo fare tanto”
– Musetti travolto da Auger-Aliassime, corsa alle Finals riaperta
– Milano-Cortina, Abodi “Stiamo realizzando un’impresa”
azn
© Riproduzione riservata