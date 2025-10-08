Ultime News

8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
8 Ott 2025 Dà in escandescenze in ospedale
e ferisce gli agenti: condannato
8 Ott 2025 10° Guastatori, spettacolari
esercitazioni nel canale navigabile
8 Ott 2025 Si abbona a Sky con i dati di una
"amica": ma il reato è prescritto
8 Ott 2025 Politica&Quartieri, Romagnoli:
"Su Cava già risposto in assemblea"
Torino, Jeff Wall in mostra alle Gallerie d’Italia

TORINO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico, dal 9 ottobre al 1° febbraio, alle Gallerie d’Italia di Torino, la mostra “Jeff Wall. Photographs”, dedicata a uno dei più significativi e influenti artisti fotografici contemporanei. L’esposizione raccoglie ogni aspetto dell’opera del fotografo canadese, dagli scatti più importanti degli anni Ottanta fino a quelle più recenti realizzate nel 2023.
