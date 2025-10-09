Cremona si prepara a vivere un ottobre da protagonista con il ritorno del Campionato Italiano di Mezza Maratona, assegnato quest’anno alla HMC – Half Marathon Cremona, in programma domenica 19 ottobre. Un’edizione speciale, la ventiquattresima, che festeggia il traguardo con un riconoscimento importante: oltre al titolo assoluto J/P/S maschile e femminile, la gara sarà valida anche come terza prova del Campionato di Società.

Un appuntamento che, da oltre vent’anni, unisce atleti, appassionati e famiglie in una giornata di sport e festa, confermandosi tra i grandi classici autunnali della corsa italiana e punto di riferimento per chi prepara le maratone di stagione. Sullo sfondo, l’atmosfera inconfondibile della città delle tre T – turoon, turas e tetas.

Come da tradizione, la presentazione ufficiale dell’evento si terrà presso l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari Cremona, una sede simbolica per la città della musica e dello

sport, sabato 11 ottobre. Michel Solzi, presidente dei Cremona Runners asd, e Mario Pedroni, responsabile operativo e fidato braccio destro del presidente, oltre che consigliere regionale

FIDAL sveleranno nell’occasione i primi nomi dei pretendenti e delle pretendenti al titolo italiano, in una start list che promette grande spettacolo tecnico e agonismo di alto livello. Il campionato di specialità torna infatti in città a 14 anni di distanza dall’ultima volta, quando Nadia Ejjafini trionfo’ in 1h08’27”: un ricordo ancora vivo; un record uguagliato, ma non

migliorato, lo scorso anno da Sofija Jaremcuk.

La manifestazione racchiude ormai da anni tre gare pensate per coinvolgere davvero tutti: la mezza maratona, con partenza alle 8:50 per la prova femminile e alle 9:40 per quella

maschile, in linea con le disposizione FIDAL; la CR10 Competitiva, dedicata agli atleti tesserati che si mettono alla prova su una distanza piu’ breve; la CR10 Non Competitiva, aperta a chi desidera vivere l’emozione della corsa o della camminata tra le vie e le piazza del centro storico.

Sabato sarà anche l’occasione per toccare dal vivo le medaglie ufficiali di questa edizione, realizzate come sempre da Dalmas Medals. Due le versioni: una dedicata alla 21k, con la

dicitura, Half Marathon, e una per la 10k con la scritta CR10 incisa accanto al Torrazzo. Per entrambe, il design 2025 celebra il leone e il Torrazzo, elementi centrali dell’identità

cremonese, ispirandosi alla frase Latina “et in fundamento muri ubi est torratium ossa leonis primo posuit”. Un chiaro riferimento alla leggenda secondo la quale nelle fondamenta del

Torrazzo furono deposte ossa di leone, simbolo di forza e protezione: un messaggio di energia e resilienza, perfetto per una gara che unisce atleti e appassionati di ogni livello.

Oltre alla medaglie, due modelli indosseranno anche le maglie ufficiali delle prove 2025: bianca sul davanti, con Torrazzo e tricolore che corre; rossa sul retro, per un design pulito e identitario.

