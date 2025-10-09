Ultime News

9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Energia, Brusco “Rafforzare collaborazione tra imprese e istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo la necessità di proseguire nel percorso della transizione energetica e al tempo stesso la responsabilità di garantire la sicurezza energetica del nostro paese, di presidiare le filiere più importanti, in particolare quella delle materie prime critiche. Questo richiederà collaborazione tra le imprese, le amministrazioni pubbliche e la ricerca”. Così Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia, a margine della terza conferenza annuale della federazione.

