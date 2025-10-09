Ultime News

9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
9 Ott 2025 Rinviata l'assemblea dei soci
Centropadane Eng, allarme della Uil
9 Ott 2025 Giornata Salute Mentale, il 10
ottobre "La scrittura che cura"
9 Ott 2025 Esercitazioni della Protezione Civile
sabato e domenica a Cremona e Stagno
9 Ott 2025 Delitto di Borgo Loreto: 16 anni
a Marco Viti. “Sono pentito”
Farmaco salvavita per neonato, Anelli “Successo del SSN”

ROMA (ITALPRESS) – “Curare un bambino con un farmaco che costa oltre un milione di euro sembra inverosimile. Eppure succede nel nostro Paese, e questo grazie al nostro Servizio Sanitario Nazionale che riesce a garantire farmaci altamente costosi grazie al meccanismo della solidarietà che mette in atto”. Così il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in merito al caso del neonato di 40 giorni originario di Matera curato a Bari con un farmaco contro la SMA.

