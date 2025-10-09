Ultime News

9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
9 Ott 2025 Rinviata l'assemblea dei soci
Centropadane Eng, allarme della Uil
9 Ott 2025 Giornata Salute Mentale, il 10
ottobre "La scrittura che cura"
9 Ott 2025 Esercitazioni della Protezione Civile
sabato e domenica a Cremona e Stagno
9 Ott 2025 Delitto di Borgo Loreto: 16 anni
a Marco Viti. “Sono pentito”
Video Pillole

Ferrero amplia l’offerta e lancia 5 nuovi prodotti

MILANO (ITALPRESS) – Celebrare lo spirito di innovazione e imprenditorialità che da sempre contraddistingue il modello di business del Gruppo Ferrero. Con questo scopo nasce il “Ferrero Innovation Day Italia”, nel corso del quale sono stati presentati i nuovi prodotti in arrivo sul mercato domestico. Per Ferrero Italia questo appuntamento rappresenta un’occasione per confermare la volontà di trasferire valore sul mercato attraverso le innovazioni di prodotto messe a disposizione dal Gruppo, propedeutiche all’ampliamento dell’offerta commerciale e al presidio di nuovi segmenti di mercato, nonché di occasioni di consumo per sostenere la crescita sul mercato locale.
f28/mgg/gsl (in collaborazione con Ferrero Italia)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...