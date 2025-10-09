Ferrero amplia l’offerta e lancia 5 nuovi prodotti





MILANO (ITALPRESS) – Celebrare lo spirito di innovazione e imprenditorialità che da sempre contraddistingue il modello di business del Gruppo Ferrero. Con questo scopo nasce il “Ferrero Innovation Day Italia”, nel corso del quale sono stati presentati i nuovi prodotti in arrivo sul mercato domestico. Per Ferrero Italia questo appuntamento rappresenta un’occasione per confermare la volontà di trasferire valore sul mercato attraverso le innovazioni di prodotto messe a disposizione dal Gruppo, propedeutiche all’ampliamento dell’offerta commerciale e al presidio di nuovi segmenti di mercato, nonché di occasioni di consumo per sostenere la crescita sul mercato locale.

